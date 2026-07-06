Controlat l'incendi entre Llers i Terrades (Girona), en el qual s'ha esfondrat una granja

GIRONA 6 jul. (EUROPA PRESS) -
Els Bombers de la Generalitat han donat per controlat l'incendi de vegetació agrícola entre Llers i Terrades (Girona) aquest dilluns cap a les 14.45 hores, després que el foc hagi afectat una granja que s'ha acabat esfondrant després de cremar la palla que hi havia emmagatzemada.
Segons informen en una anotació a X recollida per Europa Press, sobre el terreny hi continuen treballant 10 dotacions terrestres, per la qual cosa les 3 aèries s'han retirat.
L'incendi ha començat cap a les 13.45 hores i els efectius han treballat sobre el flanc dret, el "més actiu", i el flanc esquerre s'ha ancorat en un camp.