Controlat l'incendi de l'IRTA-CReSA de Cerdanyola

BARCELONA 17 juny (EUROPA PRESS) -
Els Bombers de la Generalitat han controlat aquest dimecres cap a les 17.45 hores l'incendi de l'edifici principal del Centre de Recerca en Sanitat Animal de l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA-CReSA) a Cerdanyola del Vallès (Barcelona), informen en un missatge a X recollit per Europa Press.
També han estabilitzat l'incendi de la nau adjacent que contenia palla a l'interior.
El foc ha començat cap a les 15.15 hores i els Bombers treballen amb 16 dotacions per extingir-lo.