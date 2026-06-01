Controlat l'incendi forestal de Sant Gregori (Girona), on continuen operant 12 dotacions terrestres

BOMBERS DE LA GENERALITAT
GIRONA 1 juny (EUROPA PRESS) -
Els Bombers de la Generalitat han aconseguit controlar l'incendi forestal declarat aquest dilluns a la tarda entre Sant Gregori i Girona, on continuen treballant 12 dotacions terrestres, informen en un missatge a X recollit per Europa Press.
L'avís del foc s'ha produït a les 16.03 hores i hi han treballat 12 dotacions terrestres i un helicòpter que ha descarregat aigua al flanc dret i a la capçalera del focus.
Cap a les 17.30 hores els mitjans aeris fan les últimes descàrregues i es preveu que amb els camions el foc es pugui donar per estabilitzat.