Controlat l'incendi en una empresa de reciclatge de Constantí (Tarragona)

TARRAGONA 10 oct. (EUROPA PRESS) -
Els Bombers han controlat aquest divendres sobre les 7.26 hores un incendi d'una pila de residus al pati d'una empresa de reciclatge de Constantí (Tarragona).
L'incendi, del que s'ha donat avís a les 22.38 hores del dijous i que s'ha estabilitzat des de les 02.37 hores d'aquest divendres, no ha afectat a la població, informen en un missatge a 'X' recollit per Europa Press.
El cos ha treballat amb 22 dotacions i segueix amb 17 dotacions en el lloc dels fets monitoritzant amb l'equip de drons l'afectació del foc; s'ha autoritzat l'accés al personal de les empreses properes.
L'incendi ha cremat també una màquina compactadora i operaris de l'empresa han ajudat a retirar de la zona deixalles que no han cremat per reduir la càrrega de foc.
Un bomber ha resultat ferit lleu en un peu i ha estat evacuat a un centre sanitari.