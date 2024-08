Controlat l'incendi d'una empresa que fabrica plàstics a Polinyà (Barcelona)

BARCELONA, 2 ago. (EUROPA PRESS) -

Els Bombers de la Generalitat han aconseguit controlar aquest dijous a les 23.47 hores l'incendi que ha afectat a una empresa que fabrica plàstics a Polinyà (Barcelona), al carrer Pintor Tàpies, i del qual van rebre un avís a les 18.47 hores.

En una anotació d'X de les 6.59 hores d'aquest divendres recollida per Europa Press, han explicat que dues dotacions del cos han vigilat durant la nit "per si hi havia punts calents a l'interior del recinte sinistrat".

Han detallat que l'espai ha quedat en "molt males condicions", tot i que el foc no ha afectat altres estructures.