Controlat l'incendi d'Aiguamúrcia (Tarragona)

GENERALITAT DE CATALUNYA - Arxiu
TARRAGONA 17 jul. (EUROPA PRESS) -
Els Bombers de la Generalitat han donat per controlat aquest divendres cap a les 15 hores l'incendi a Aiguamúrcia (Tarragona) que es va declarar dijous.
A la zona hi continua un dispositiu amb 7 dotacions de bombers per anar revisant la zona i treballar sobre els punts calents, com el d'aquest divendres al matí al perímetre, prop de la pista, han informat els Bombers en un missatge a X recollit per Europa Press.
És el cinquè incendi que es declara a la zona d'Aiguamúrcia aquesta setmana.