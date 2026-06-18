Controlat l'incendi d'Agramunt (Lleida), on treballen 6 dotacions dels Bombers

BOMBERS DE LA GENERALITAT - Arxiu
LLEIDA 18 juny (EUROPA PRESS) -
Els Bombers de la Generalitat han controlat cap a les 18.05 hores l'incendi declarat a Agramunt (Lleida) a les 14.56 en un camp de cultiu, on continuen treballant sis dotacions a la zona afectada, informen en un missatge a X recollit per Europa Press.
En total hi han treballat 19 dotacions (17 terrestres i 2 mitjans aeris) i l'han aconseguit estabilitzar a les 15.48.
Aquest mateix dijous els Bombers també treballen en un incendi a l'Albi (Lleida), que ja està estabilitzat, però ha obligat a tallar la línia d'alta velocitat entre Lleida i Tarragona durant gairebé 3 hores.