Controlat l'incendi que crema una nau a Igualada (Barcelona)

BARCELONA 3 gen. (EUROPA PRESS) -

Els Bombers de la Generalitat han anunciat aquest divendres que donen per controlat l'incendi que crema una nau des d'aquesta matinada a l'avinguda Europa d'Igualada (Barcelona).

A través del seu compte oficial d'X, els Bombers han informat que la nau ha patit afectacions estructurals, però no hi ha risc que les flames es propaguin a naus annexes i han afegit que no consta que hi hagi ferits.

Aquest divendres al matí s'ha activat al Grup Especialista en Estructures Col·lapsades (GREC) per valorar les afectacions de la nau i hi continuen treballant 5 dotacions de bombers.

Protecció Civil, que des del Centre de Coordinació Operativa de Catalunya (Cecat) també està fent un seguiment de l'incendi, ha recomanat a la població que viu a la zona que tanquin les finestres si noten molèsties pel fum.

També ha sol·licitat que no s'acostin a la nau per facilitar les tasques dels efectius d'emergències.