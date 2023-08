Controlat l'incendi de Collbató (Barcelona) al costat de l'A-2

BARCELONA, 1 ago. (EUROPA PRESS) -

Els Bombers de la Generalitat han aconseguit controlar l'incendi de vegetació que crema aquest dimarts al costat de l'autovia A-2 a l'altura de Collbató (Barcelona), on la circulació ja està normalitzada.

Ara hi ha una dotzena de dotacions de Bombers a la zona i la previsió del cos és anar-les retirant per deixar-ne només una perquè revisi el perímetre, ha explicat el cos en un tuit recollit per Europa Press.

Aquest dimarts han cremat tres incendis simultàniament a Catalunya i els bombers ja han controlat els tres.