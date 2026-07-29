Controlat l'incendi de Canyelles (Barcelona) que obliga a confinar el municipi

BARCELONA 29 jul. (EUROPA PRESS) -
Els Bombers de la Generalitat han donat per controlat l'incendi de vegetació forestal de Canyelles (Barcelona), pel qual s'ha ordenat aquest dimecres el confinament del municipi i de les urbanitzacions de la zona.
Les persones confinades es troben en bon estat, han informat en un missatge a X els Bombers recollit per Europa Press, i mantenen 9 dotacions treballant a la zona.
El confinament no s'ha aixecat al nucli de Canyelles i a 4 urbanitzacions, i afecta aproximadament 3.300 persones.