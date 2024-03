Controlat l'incendi de Campredó (Tarragona) pel qual s'ha confinat alguns veïns

TARRAGONA, 5 març (EUROPA PRESS) -

Els Bombers de la Generalitat han controlat l'incendi forestal a Campredó (Tarragona) pel qual aquest dimarts al matí s'ha hagut de confinar alguns veïns durant unes hores.

A partir d'ara els bombers revisaran la zona per assegurar que no queden punts calents, informen en una piulada recollida per Europa Press.

El foc ha començat a les 9.40 hores, no s'ha estès als polígons industrials de la zona i ha afectat unes 6,03 hectàrees, segons xifres dels Agents Rurals.