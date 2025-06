Controlat l'incendi en un camp de cereals d'Oliola (Lleida)

LLEIDA 20 juny (EUROPA PRESS) -

Els Bombers de la Generalitat han aconseguit controlar aquest dijous sobre les 22.39 hores l'incendi en un camp de cultiu de cereals a Oliola (Lleida), en el qual treballaven des de les 19.13 hores de la tarda.

Així ho han informat els Bombers de la Generalitat aquest divendres en un missatge a 'X' recollit per Europa Press, on han explicat que al llarg de la nit s'ha revisat la zona per evitar revifalles del foc.

Han afegit que encara treballen amb 4 dotacions en un incendi en el qual han arribat a desplaçar a 16 dotacions, fins que sobre les 21.07 hores l'han estabilitzat; es tracta del segon incendi que ha afectat a un cultiu de cereals aquest dijous, després del de Plans de Sió (Lleida), també extingit.