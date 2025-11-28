Controlat l'incendi de Caldes de Montbui (Barcelona) que ha deixat 3 ferits greus

BARCELONA 28 nov. (EUROPA PRESS) -
Els Bombers de la Generalitat han donat per controlat l'incendi d'indústria en una empresa de reciclatge del polígon La Borda de Caldes de Montbui (Barcelona) aquest divendres a les 9.03 hores, que ha deixat tres ferits greus que han estat traslladats a l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona.
El foc ha obligat a tallar la C-59 en tots dos sentits a l'altura de la ciutat barcelonina des d'aquest divendres a les 7.57 hores i l'incendi s'ha produït a les 7.12 hores, han informat els Bombers en un missatge a X recollit per Europa Press,
Un total de 17 dotacions dels Bombers s'han desplaçat fins al lloc dels fets, mentre que el Servei d'Emergències Mèdiques (SEM) ho ha fet amb 8 dotacions, 1 equip conjunt del SEM i els Bombers i 1 helicòpter medicalitzat.