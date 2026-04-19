Controlat l'incendi a Barcelona que ha obligat a evacuar el Castell de Montjuïc i el telefèric

BARCELONA 19 abr. (EUROPA PRESS) -
L'incendi de vegetació a la muntanya de Montjuïc a Barcelona que ha obligat aquest diumenge a evacuar el Castell de Montjuïc i el telefèric preventivament ha quedat controlat a última hora de la tarda, informen fonts municipals.
El foc va declarar per la tarda i no es va considerar molt potent, però l'extinció és difícil en sorgir les flames en una zona escarpada i d'accés difícil.
S'han activat 4 vehicles d'aigua, 3 vehicles de comandament, ambulància i servei de drons de Bombers de Barcelona, i s'ha demanat la col·laboració d'helicòpter de Bombers de la Generalitat.