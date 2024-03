Controlat un incendi sense ferits a un càmping de Pineda (Barcelona)

BARCELONA, 4 març (EUROPA PRESS) -

Els Bombers de la Generalitat han controlat aquest dilluns de matinada un incendi a un càmping de Pineda de Mar (Barcelona) que estava tancat per temporada, així que no ha calgut evacuar-ho, i no consten ferits.

Hi treballen des de les 23.18 i han controlat el foc a les 0.36 després d'afectar a "alguns bungalows" i un vehicle aparcat al costat del lloc de l'incendi, informen en un missatge d'X recollit per Europa Press.

Sobre la 1 de la matinada hi seguien treballant 16 dotacions terrestres per apagar el foc.