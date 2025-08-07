Controlat un incendi en un pis de Sarrià de Ter (Girona)

GIRONA, 7 ago. (EUROPA PRESS) -
Els Bombers de la Generalitat han donat per controlat un incendi que s'ha originat en un pis del carrer Mercè Rodoreda de Sarrià de Ter (Girona) aquest dijous a les 6.04 hores.
El foc hauria començat en la tercera planta i s'hauria propagat per la façana cap als pisos superiors, han informat en un missatge a 'X' recollit per Europa Press.
Els Bombers estan en el lloc dels fets amb 15 dotacions del cos.
19 PERSONES ATESES
En un altre missatge a 'X' recollit per Europa Press, el Servei d'Emergències Mèdiques (SEM) ha activat per l'incident 7 ambulàncies i ha atès a 19 persones afectades, totes en estat lleu.
D'aquestes, 15 persones han rebut l'alta 'in situ', mentre que 2 han estat traslladades al CUAP Güell de Girona i altres 2 han estat traslladades a l'Hospital Santa Caterina de Salt (Girona).