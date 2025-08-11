Controlat un incendi que ha desallotjat a 1.800 persones d'un càmping del Vendrell (Tarragona)

TARRAGONA 11 ago. (EUROPA PRESS) -
Els Bombers de la Generalitat han donat per controlat un incendi que ha desallotjat completament --entre 1.500 i 1.800 persones-- un càmping del Vendrell (Tarragona) originat aquest dilluns sobre les 3.17 hores.
L'incendi s'ha produït sobre diverses caravanes i no consten ferits per l'incident, encara que el Servei d'Emergències Mèdiques (SEM) ha atès a 2 persones, ha informat Protecció Civil en un missatge A 'X' recollit per Europa Press.
El foc s'ha donat per controlat aquest dilluns sobre les 5.48 hores i els usuaris del càmping han estat desallotjats preventivament en el passeig marítim de la localitat tarragonina.
DOS INCENDIS SIMULTANIS
Hi ha hagut 2 incendis Al mateix recinte, el primer --ja controlat-- ha cremat unes 12 caravanes en 16 parcel·les i el segon, extingit, ha cremat 2 caravanes i 1 turisme en 2 parcel·les.
Els Bombers han treballat amb 7 vehicles i s'han rebut 49 trucades Al telèfon d'emergències 112.
Arran de l'incident, Protecció Civil ha activat la prealerta del pla Procicat.