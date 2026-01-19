Controlada la fuita de gas a l'avinguda Lluís Companys d'Esplugues (Barcelona)

BARCELONA 19 gen. (EUROPA PRESS) -
La fuita de gas a l'avinguda Lluís Companys d'Esplugues de Llobregat (Barcelona) arran d'unes obres a la via pública que aquest dilluns ha obligat a confinar els veïns i l'escola Isidre Martí està controlada, ha informat l'Ajuntament en un missatge a X recollit per Europa Press.
"La fuita de gas ja està controlada i s'ha tancat la canonada", ha confirmat el consistori, que ha precisat que l'afectació ha quedat limitada exclusivament al punt en el qual s'ha produït la fuita, on s'executaran els treballs de reparació.
Durant la intervenció hi haurà afectacions "puntuals" en el subministrament de gas natural als clients de la distribuïdora, ha afegit.
Pocs minuts després de les 15.00 hores els Bombers han confirmat que es podia desconfinar l'Escola Isidre Martí i la residència la Mallola i que la sortida del centre escolar es faria a les 16.30 hores "amb normalitat".
A més, l'Ajuntament ha assegurat que es mantenen les activitats esportives a la tarda al CEM les Moreres.