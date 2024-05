Controlada la fuita d'amoníac en una empresa càrnia de Riudellots de la Selva

GIRONA, 15 maig (EUROPA PRESS) -

Els Bombers de la Generalitat han donat per controlada cap a les 14.45 la fuita d'amoníac produïda en una empresa càrnia de Riudellots de la Selva (Girona) aquest dimecres a les 12.58 hores, a la qual ha destinat fins a 6 dotacions.

Segons ha informat Protecció Civil de la Generalitat en una anotació a X recollida per Europa Press, després dels resultats negatius dels mesuraments a l'exterior de la fàbrica també s'ha donat per acabada l'alerta del Pla d'actuació per risc químic en establiments industrials (Plaseqcat).

No s'ha registrat cap ferit greu arran de l'incident, però el metge titular de l'empresa ha atès dos treballadors ferits lleus amb irritació als ulls, han afegit.