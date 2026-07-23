Continuen tallades les línies R2, R2 Nord i R11 de Rodalies per l'esvoranc a Montcada

BARCELONA 23 jul. (EUROPA PRESS) -
Les línies de Rodalies R2, R2 Nord i R11 continuen tallades aquest dijous després de l'esfondrament d'una de les parets en un pou de les obres de soterrament que duu a terme Adif entre Montcada i Reixac i Sant Andreu (Barcelona) aquest dimecres a les 13.50, que va provocar que una grua de gran grandària fos engolida per l'esvoranc.
Les línies R2 i R2 Nord circulen aquest dijous amb demores de 20 minuts de mitjana al tram entre Maçanet Massanes (Girona) i Montcada i Reixac (Barcelona) a causa de la incidència, ha informat Rodalies a través del seu web.
L'R11 circula entre Cerbère (França) i Granollers (Barcelona) i s'ha establert un servei alternatiu per carretera directe fins a Sant Andreu (barcelona).
Des de Sant Andreu fins a Barcelona recomanen fer servir les línies R2 i R2 Nord.
Adif va explicar dimecres que controlarà cada 24 hores si hi ha moviments a la zona de l'esvoranc.