Continuen les retencions a diversos punts de l'autopista AP-7 i en altres vies de Catalunya

BARCELONA, 23 juny (EUROPA PRESS) -

L'autopista AP-7 continua registrant retencions a diversos punts aquest divendres a la tarda, coincidint amb la revetlla de Sant Joan, i també hi ha cues en altres vies de Catalunya.

A les 18.45 hores hi ha 10 quilòmetres de congestió entre Castellbisbal i Sant Cugat del Vallès (Barcelona) i nou quilòmetres de retencions entre Montornès del Vallès i Santa Perpètua de Mogoda (Barcelona), segons dades del Servei Català de Trànsit (SCT).

A la mateixa via hi ha set quilòmetres de congestió entre Gelida i Martorell (Barcelona), a la C-32 hi ha vuit quilòmetres de retencions des de Sitges fins a Gavà (Barcelona) i a la C-33 hi ha 7,5 quilòmetres de congestió entre Parets del Vallès i Montcada i Reixach (Barcelona).