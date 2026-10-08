Continuen buscant el menor desaparegut de Granollers (Barcelona) amb 9 dotacions i drons dels Bombers

BARCELONA 8 oct. (EUROPA PRESS) -
El dispositiu de recerca del menor de 12 anys amb autisme desaparegut diumenge a la matinada a Granollers (Barcelona) continua activa aquest dijous amb 9 dotacions dels Bombers de la Generalitat, i també la unitat de drons, el grup caní de recerca i submarinistes del grup d'actuacions especials (GRAE).
Expliquen que dimecres a la nit s'ha treballat i no s'ha trobat cap indici i aquest dijous es tornaran a pentinar zones ja inspeccionades anteriorment partint de la hipòtesi que el jove s'està desplaçant, informen els Bombers en un missatge a X recollit per Europa Press.
El menor mesura 1,73 metres d'alçada, és de pell bruna i constitució ampla, té el pèl curt i rinxolat i vesteix una samarreta turquesa i pantalons curts i esportius de color taronja