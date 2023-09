BARCELONA, 19 set. (EUROPA PRESS) -

La ronda de Dalt de Barcelona continua tallada entre la sortida 1 i 3 en sentit Llobregat aquest dimarts cap a les 13.15, després que

al matí s'ha incendiat un vehicle.

La Guàrdia Urbana ha recomanat per la xarxa social X accedir a la ciutat per la ronda Litoral (B-10), per l'avinguda Meridiana, pels Túnels de Vallvidrera o per la carretera B-23.

Els serveis d'emergències han rebut l'avís del vehicle incendiat cap a les 8.30.