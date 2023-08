Continua tallada la circulació de trens entre Garraf i Vilanova i la Geltrú (Barcelona)

Adif està reparant els danys per "restaurar el servei el més aviat possible"



BARCELONA, 16 ago. (EUROPA PRESS) -

La circulació de trens entre les estacions de Garraf i Vilanova i la Geltrú (Barcelona) segueix interrompuda a les 9 hores d'aquest dimecres pel descarrilament d'un tren Talgo sense passatgers el dimarts al matí a Sitges (Barcelona).

Segons ha explicat Renfe a Europa Press, han engegat un servei d'autobusos entre Castelldefels (Barcelona) i Vilanova i la Geltrú, des d'on reprendre el tren, amb parada per carretera a Sitges.

La incidència afecta a les línies de Rodalies R2 Sud, R12, 13, 15, 16 i 17, a més dels trens de Llarga i Mitja distància, va informar Adif el dimarts després de l'incident.

Adif està reparant els danys produïts en la via pel descarrilament per "restaurar el servei el més aviat possible".

Al tren viatjaven dos maquinistes, que estan il·lesos, segons Bombers de la Generalitat, que va rebre l'avís a les 9.44 hores.