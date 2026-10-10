Continua la recerca del menor desaparegut a Granollers (Barcelona) després de 6 dies de rastreig

BARCELONA 10 oct. (EUROPA PRESS) -
Els Bombers de la Generalitat mantenen per sisè dia consecutiu la recerca del menor amb autisme desaparegut a Granollers (Barcelona) la matinada de diumenge passat, coincidint amb l'episodi de pluges intenses.
Segons informen en una anotació en 'X' recollida per Europa Press, aquest divendres es va realitzar una recerca intensiva al riu Congost des de Granollers fins a la desembocadura al Besòs.
Aquest dissabte es resseguirà el torrent de Valldoriolf i el riu Mogent fins a Montmeló (Barcelona) amb 16 bombers a peu per la llera, mentre que diumenge s'ampliarà la recerca al Besòs fins al mar.
L'equip de recerca està format per 8 dotacions terrestres, la unitat canina, 2 equips de submarinistes, la unitat de drons i 4 unitats dels equips de prevenció activa forestal (Epaf).
El menor fa 1,73 metres d'alçada, és de pell bruna i constitució gruixuda, té els cabells curts i arrissats i va vestit amb una samarreta turquesa i uns pantalons curts i esportius de color taronja.