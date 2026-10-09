Continua la recerca del menor desaparegut a Granollers (Barcelona) després de 5 dies de rastreig

BARCELONA 9 oct. (EUROPA PRESS) -
Els Bombers de la Generalitat mantenen per cinquè dia consecutiu la recerca del menor amb autisme desaparegut a Granollers (Barcelona) diumenge a la matinada, que va coincidir amb l'episodi de pluges intenses.
Segons informen en un missatge a X recollit per Europa Press, el dispositiu està coordinat amb els Mossos d'Esquadra i la policia local i hi participen 20 bombers i 10 dotacions terrestres.
El menor mesura 1,73 metres d'alçada, és de pell bruna i constitució ampla, té el cabell curt i rinxolat i porta una samarreta turquesa i pantalons curts i vambes de color taronja.