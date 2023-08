Continua la recerca de l'excursionista desaparegut el dimecres a la Vall de Boí (Lleida)

LLEIDA, 4 ago. (EUROPA PRESS) -

Els Bombers de la Generalitat continuen la recerca de l'excursionista desaparegut aquest dimecres quan va sortir a fer cimera a la Punta Alta de Comalesbienes, a la Vall de Boí (Lleida), han informat en tuit d'aquest divendres recollit per Europa Press.

En la cerca, coordinada per Bombers, participen dotacions del Grup d'Actuacions Especials (GRAE), la Unitat Mitjana de Comandament (UCM) i també s'ha activat un helicòpter, encara que els efectius es desplacen per terra per la pluja.

També participen unitats de muntanya dels Pompièrs Emergéncies de la Vall d'Aran (Lleida), els Mossos d'Esquadra i el Servei d'Emergències Mèdiques (SEM).