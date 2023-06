Continua la recerca de la dona desapareguda a Ullastrell (Barcelona) després de les pluges de dimarts

BARCELONA, 16 juny (EUROPA PRESS) -

Els Bombers de la Generalitat i els Mossos d'Esquadra continuaran buscant aquest divendres al matí la dona desapareguda a Ullastrell (Barcelona) després de les pluges de dimarts.

Els Bombers preveuen activar vuit de les seves dotacions, entre les quals hi haurà el grup caní, unitats subaqüàtiques, unitats de prevenció activa forestal i dotacions terrestres, han detallat a Europa Press aquest divendres.

Planegen tornar a recórrer el torrent i el riu i prioritzar la zona dels marges, on hi ha branques apilades.

A les 8 hores han celebrat una reunió de coordinació per organitzar el rastreig dels voltants de la zona on dimecres a la tarda van trobar un mort a l'interior d'un cotxe, a la zona de Can Font.

Aquest dijous els serveis d'emergències van identificar peces de roba de la dona desapareguda a diversos punts d'una riera seca de la localitat i en això veuen indicis que la dona era dins el cotxe.