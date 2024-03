Continua l'escorcoll dels Mossos a la seu de la Federació Catalana de Futbol

BARCELONA, 5 març (EUROPA PRESS) -

Els Mossos d'Esquadra continuaven escorcollant aquest dimarts a les 14.40 la seu de la Federació Catalana de Futbol (FCF), al carrer Sicília de Barcelona.

L'escorcoll es fa per ordre d'un jutge en una causa per presumpta falsedat documental i administració deslleial, ha informat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), i el responsable de la causa és el jutjat d'instrucció 2 de Sabadell (Barcelona), que ha decretat el secret de les actuacions.

Ara com ara els Mossos no han comunicat detencions i el TSJC ha avançat que no oferirà detalls sobre el cas mentre continuï vigent el secret de les actuacions.