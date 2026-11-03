Publicat 03/11/2026 13:58

Continua ingressat el ferit greu en l'accident vial de dilluns a Sant Andreu de la Barca (Barcelona)

Archivo - Una ambulància del SEM
Lorena Sopêna - Europa Press - Arxiu

BARCELONA 3 nov. (EUROPA PRESS) -

El ferit greu en l'accident vial a l'A-2 de dilluns a la tarda a Sant Andreu de la Barca (Barcelona) continua ingressat a l'Hospital de Bellvitge, on va ser traslladat després del sinistre.

A més del ferit greu, 4 persones més van resultar ferides menys greus i també traslladades a diferents centres hospitalaris, i aquest dimarts al matí ja havien rebut l'alta, informen fonts del Departament de Salut a Europa Press.

El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) va activar 13 unitats i també va atendre 13 afectats lleus, 8 dels quals van ser traslladats a diferents CUAP.

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