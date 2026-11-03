Continua ingressat el ferit greu en l'accident vial de dilluns a Sant Andreu de la Barca (Barcelona)

Lorena Sopêna - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 3 nov. (EUROPA PRESS) -
El ferit greu en l'accident vial a l'A-2 de dilluns a la tarda a Sant Andreu de la Barca (Barcelona) continua ingressat a l'Hospital de Bellvitge, on va ser traslladat després del sinistre.
A més del ferit greu, 4 persones més van resultar ferides menys greus i també traslladades a diferents centres hospitalaris, i aquest dimarts al matí ja havien rebut l'alta, informen fonts del Departament de Salut a Europa Press.
El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) va activar 13 unitats i també va atendre 13 afectats lleus, 8 dels quals van ser traslladats a diferents CUAP.