Continguda i sense afectació la fuita a la planta potabilitzadora d'aigua d'Abrera (Barcelona)

BARCELONA 5 març (EUROPA PRESS) -

La fuita d'àcid clorhídric de la planta potabilitzadora d'aigua d'Abrera (Barcelona) d'aquest dimecres al matí ha estat continguda amb productes absorbents i no té afectació exterior.

La fuita d'àcid clorhídric ha estat d'entre 2 i 3 metres cúbics, ha informat Protecció Civil en un missatge en 'X' recollit per Europa Press.

En un altre apunt a 'X', els Bombers de la Generalitat han informat que s'han desplaçat amb 5 dotacions --entre elles el furgó de risc químic-- i han afegit que hi estan treballant amb els responsables per poder gestionar la fuita i que no hi hauria cap persona afectada.