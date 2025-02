Continguda la fuita de cloropicrina en un polígon de Tarragona

BARCELONA 13 febr. (EUROPA PRESS) -

Els Bombers de la Generalitat juntament amb efectius de Protecció Civil han contingut aquest dijous a la tarda la fuita de cloropicrina al polígon Riu Clar de Tarragona.

En un missatge a X recollit per Europa Press, han explicat que la fuita s'ha produït dins el magatzem d'una empresa de paqueteria i que la companyia responsable s'ha emportat el producte restant.

El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) ha atès 5 persones, donades d'alta in situ, i s'ha donat per finalitzada la prealerta per risc químic.