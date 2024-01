Constituït el Comitè Assessor per a l'Estratègia de lluita contra la pobresa infantil a Catalunya

BARCELONA, 10 gen. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Drets Socials de la Generalitat, entitats socials, experts i observadors han constituït aquest dimecres el Comitè Assessor per a l'Estratègia de lluita contra la pobresa infantil que vol abordar aquest problema a Catalunya, informa el departament en un comunicat.

El comitè està presidit per la secretària d'Infància, Adolescència i Joventut, Núria Valls, i l'integren Save the Children, Unicef, Pincat, Fedaia, Creu Roja, La Caixa i Càrites; els experts Sara Ayllón, José Antonio Noguera i Eloi Mayordomo, i, com a observadors, el Síndic de Greuges, Educació 360, IVÀLUA, Federació Catalana de Municipis i Associació Catalana de Municipis.

L'objectiu de l'estratègia és establir un marc general per prevenir la pobresa en menors d'edat, detectar-la de manera precoç, atendre-la i treballar en una intervenció "coordinada i eficaç" per a la seva erradicació.

El comitè s'encarregarà d'identificar les mesures a impulsar per reduir la pobresa infantil a Catalunya i proposar-les al Comitè interdepartamental format per vuit conselleries de la Generalitat.

Uns 436.400 menors catalans (31,7% del total) estan en una situació de risc de pobresa o exclusió social i gairebé un terç viuen en una situació de privació material greu.