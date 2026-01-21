El Consorci de Salut i Social de Catalunya dona suport a la candidatura de Barcelona com a seu de l'AESAP

David Zorrakino - Europa Press
BARCELONA 21 gen. (EUROPA PRESS) -
El Consorci de Salut i Social de Catalunya ha expressat el seu suport a la candidatura de Barcelona com a seu de l'Agència Estatal de Salut Pública (AESAP), que es proposa situar al recinte de l'Escola Industrial.
En un comunicat d'aquest dimecres, asseguren que Catalunya és la millor candidata "per la seva trajectòria històrica, per la solidesa del seu model de salut pública i per la seva excel·lència tècnica", i subratllen que compta amb l'ampli suport d'entitats i experts.
Així mateix, destaquen que al seu model territorial s'hi afegeix un ecosistema científic i acadèmic "de primer nivell i reconegut internacionalment", la qual cosa entenen que ofereix un entorn idoni per a un organisme estatal que requerirà capacitat tècnica, visió estratègica i connexió global.