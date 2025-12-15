El Consorci per a la Normalització Lingüística supera les 40.000 places per segon trimestre consecutiu

BARCELONA 15 des. (EUROPA PRESS) -
El Consorci per a la Normalització Lingüística incrementarà un 25% les places dels cursos de català el primer trimestre del 2026, respecte al mateix període de l'any 2024, superant per segon trimestre consecutiu les 40.000 places, informa la Conselleria de Política Lingüística de la Generalitat en un comunicat aquest dilluns.
En l'última inscripció, al setembre, el Consorci ja va superar per primera vegada les 40.000 places ofertes, i l'ampliació actual situa l'oferta global en més de 42.000.
Aquestes places estan repartides entre tots els cursos des d'Inicial fins a Suficiència 3 (C1), 8.500 més que l'any passat, i l'increment és especialment notable en el nivell bàsic (A2), el més sol·licitat, que creix un 24%.
Per la seva banda, el nivell elemental (B1) augmenta un 32% i l'inicial (A1) un 51%.
Els cursos començaran a partir del 8 de gener i la inscripció estarà oberta del 16 al 19 de desembre.