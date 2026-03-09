El Consorci per a la Normalització Lingüística publica els materials didàctics de l'A1 de català

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 9 març (EUROPA PRESS) -
El Consorci per a la Normalització Lingüística (CPNL) ha publicat en obert els materials didàctics del nivell A1 de català, amb el títol 'Ara. Català per començar'.
Es fonamenten en un enfocament "comunicatiu i pràctic" que parteix de situacions quotidianes significatives per a l'alumnat, i prioritza l'ús de la llengua oral com a via principal d'accés a l'aprenentatge, informa la Conselleria de Política Lingüística de la Generalitat en un comunicat d'aquest dilluns.
Els materials estan estructurats en 18 unitats "progressives i flexibles", pensades per adaptar-se a diferents ritmes i perfils d'aprenentatge, i s'emmarquen en els cursos de 90 hores d'acolliment lingüístic.
Inclouen un quadern d'activitat per als alumnes, que es pot descarregar per complet o per unitats, una guia didàctica amb recursos i orientacions per al professorat, i diversos materials complementaris que inclouen recursos audiovisuals.
Amb això, el CNPL vol crear eines d'aprenentatge i fer-les arribar a entitats, sindicats, municipis, escoles d'adults, professors que fan classes per lliure i altres actors que puguin ensenyar català als nouvinguts.