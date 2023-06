El Consorci per a la Normalització Lingüística detecta més interès per aprendre o millorar català

BARCELONA, 27 juny (EUROPA PRESS) -

El Consorci per a la Normalització Lingüística ha detectat en el seu balanç de 2022 un augment de l'interès per aprendre o millorar els coneixements de català.

En un comunicat aquest dimarts, la Conselleria de Cultura de la Generalitat ha explicat que aquests resultats "mostren la tendència ascendents en tots els seus àmbits d'actuació".

Ha detallat que l'any passat es van registrar gairebé 93.000 inscripcions a cursos de català (corresponen a 68.333 persones), una xifra superior a la de 2020 (74.825) i a la de 2019 (89.115).

El Consorci per a la Normalització Lingüística creu que la demanda de cursos està afectada per l'anunci que els docents hauran de certificar el nivell C2 i també per "la necessitat d'acreditar determinats nivells de català per participar en els processos d'estabilització del personal".

En aquest sentit, l'any passat 2.691 persones es van inscriure als cursos del nivell superior, la qual cosa suposa gairebé un 60% més que l'any anterior; mentre que el 83,1% de les inscripcions en 2022 van ser per a cursos inicials i bàsics.