El Consorci d'Educació de Barcelona impulsa 7 cursos de català per a 143 alumnes d'ESO

CONSORCI DE EDUCACIÓN DE BARCELONA
BARCELONA 20 jul. (EUROPA PRESS) -
El Consorci d'Educació de Barcelona i l'Ajuntament han impulsat aquest estiu 7 cursos intensius de català adreçats a 143 alumnes d'ESO de les aules d'acollida accelerada, segons ha informat aquest dilluns en un comunicat.
Els cursos, gratuïts i finançats per l'àrea de la Comissionada d'Ús Social del Català, es desenvolupen per segon any consecutiu a l'Escola Oficial d'Idiomes Drassanes i inclouen 45 hores de formació, amb tres hores diàries de classe i una activitat cultural setmanal.
La comissionada d'Ús Social del Català, Marta Salicrú, ha destacat que les aules d'acollida accelerada s'adrecen a "dos col·lectius clau per a l'acció d'impuls del català: les persones joves i les persones migrades", i ha defensat que les administracions han de proporcionar eines per a la ciutadania.