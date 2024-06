El Consorci d'Educació dona suport a l'escola on treballava el professor acusat d'abusos

BARCELONA, 11 juny (EUROPA PRESS) -

Els professionals del Consorci d'Educació de Barcelona estan donant suport a l'escola on treballava un professor que presumptament va abusar d'uns nens del seu entorn familiar i escolar, per acompanyar les famílies.

En un comunicat aquest dimarts, han explicat que el Consorci es va assabentar de l'existència d'una denúncia a través de la inspecció educativa, i es van posar en marxa les actuacions i comunicacions previstes en aquestes situacions.

A més a més, han recordat que el centre escolar ha apartat el professor, de 63 anys, després de la primera denúncia per part d'un familiar del docent i, segons han explicat a Europa Press fonts coneixedores, "per ara hi ha cinc denúncies".