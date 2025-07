En què consisteix el 'Préstec Emancipació' de la Generalitat i a qui va dirigit?

Els Préstecs Emancipació que ofereix l'ICF, la banca pública de promoció de la Generalitat de Catalunya, estan pensats perquè els joves puguin pagar l'entrada del seu primer habitatge, malgrat que encara no tinguin prou estalvis per cobrir la part del preu de l'immoble que normalment no financen els bancs.

QUI POT DEMANAR-LO

Els joves d'entre 18 i 35 anys (inclosos) empadronats a Catalunya.

Els ingressos bruts anuals dels qui viuran a l'habitatge no poden superar l'Indicador de renda de suficiència de Catalunya (IRSC) multiplicat per 6,5: per exemple, si és 1 persona no pot superar els 80.963,31 euros anuals; si en són 2, un màxim de 83.467,33 euros.

La persona sol·licitant no pot tenir impagaments ni deutes significatius. L'ICF estudiarà cada cas per avaluar si és solvent.

COM COBRIR-NE EL PREU

El préstec cobreix el 20% del valor de l'habitatge (amb un límit màxim de 50.000 euros). Un dels bancs adherits al conveni amb l'ICF aportarà el finançament restant per a la compra de l'habitatge.

Si el preu de compra i la taxació de l'habitatge són diferents, el Préstec Emancipació cobrirà el 20% del menor d'aquests imports.

Aquest préstec no s'ha de començar a retornar fins que la hipoteca amb el banc estigui pagada.

La hipoteca amb el banc serà d'un màxim de 30 anys. Després, hi haurà 5 anys més per retornar tot el préstec en quotes mensuals amb uns interessos del 0%.

Si la suma dels préstecs de l'ICF i el banc no cobreixen el 100% del preu de compra de l'habitatge, el sol·licitant haurà d'aportar l'import que falti amb recursos propis.

EL PROCÉS DEL FINANÇAMENT

Així, el procés es completa amb dos préstecs diferents:

Primer, cal demanar el Préstec Emancipació a través la banca digital de l'ICF: l'Espai Client.

Si s'aprova, cal contactar amb una de les entitats bancàries adherides al conveni amb l'ICF per demanar una hipoteca que cobrirà la resta del finançament amb termini màxim de 30 anys. Les condicions d'aquest segon préstec seran les que acordin el banc i el client.

Quan s'aprova el préstec amb l'ICF, hi ha 6 mesos per signar la hipoteca amb el banc: si no se signa en aquest termini, cal contactar amb l'ICF.

SERÀ HABITATGE PROTEGIT

L'habitatge es convertirà en protegit (HPO) amb preu limitat de manera permanent.

Si un dia es vol vendre, el preu es limitarà a l'import pel qual es va comprar (sumant-hi la inflació i el cost de determinades reformes), per garantir que la persona recuperi la inversió i l'habitatge continuï sent assequible.

L'OBJECTIU

Pagar l'entrada és un dels principals obstacles que es troben els joves per accedir a un habitatge, fins i tot tenint ingressos estables i capacitat de pagament.

Per això, l'ICF disposarà d'un total de 100 milions d'euros anuals durant 5 anys (2025-2029) aportats per la Generalitat a través de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya (AHC), perquè els joves comprin el seu primer habitatge.