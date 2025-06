El Conservatori del Liceu de Barcelona aparta el professor acusat de tocar una alumna

BARCELONA 17 juny (EUROPA PRESS) -

El Conservatori del Liceu de Barcelona ha apartat aquest dimarts el professor acusat de tocaments a una alumna el 2024, després d'investigar de manera interna la presumpta agressió després que la noia registrés una queixa formal a l'entitat, i ha iniciat un procés d'investigació intern per esclarir els fets i "prendre les mesures pertinents".

"Després de conèixer les noves informacions aparegudes en els mitjans informatius, la Fundació Conservatori Liceu ha decidit apartar cautelarment el professor en qüestió de tota activitat docent", ha assenyalat l'entitat en un comunicat per les xarxes.

La Fundació ha reiterat el seu "ferm compromís" amb fer del centre un espai de respecte i convivència i en el qual no hi hagi lloc per a abusos ni per a cap comportament que atempti contra la dignitat de les persones.

Segons va avançar 'El Periódico', l'estudiant va denunciar internament i amb la voluntat de no fer-ho públic uns "tocaments a les parts íntimes" per part del professor de música.

El professor, que col·labora amb el centre des de fa anys i de qui no consta cap altra incidència prèvia, abans de ser apartat va acceptar les mesures per no coincidir amb l'alumna i des d'aleshores el conservatori afirma no haver rebut cap altra comunicació per part dels estudiants afectats.