El Conservatori del Liceu de Barcelona activa el protocol d'assetjament per la queixa d'una alumna

L'estudiant va denunciar de forma interna "tocaments en les seves parts íntimes"

El Conservatori del Liceu de Barcelona ha activat el Protocol de Prevenció d'Actuació davant l'assetjament per investigar de forma interna una presumpta agressió d'un professor a una alumna el 2024, després que aquesta registrés de forma interna una queixa formal a l'entitat, informa en un comunicat.

Segons ha avançat 'El Periódico', l'estudiant va denunciar internament i amb voluntat de no fer-ho públic "tocaments en les seves parts íntimes".

Segons el mitjà citat, l'estudiant --del grau superior-- va afirmar que era el seu professor de música, i que a classe l'assetjava, li feia preguntes incòmodes sobre la seva vida i tocaments propers, en zones com la cuixa i els genolls, amb l'excusa d'ensenyar-li a tocar, explica un testimoni.

El conservatori afirma haver actuat de forma "immediata" quan va rebre la queixa de l'estudiant, i afegeix que actuaran amb la màxima diligència i responsabilitat per esclarir els fets.

"Es van aplicar mesures específiques per evitar qualsevol interacció entre ambdues parts, reubicant també a dos estudiants més que, per solidaritat, van sol·licitar no coincidir amb el docent", expliquen.

"TOLERÀNCIA ZERO"

El professor, que col·labora amb el centre des de fa anys i de qui no consta una altra incidència prèvia, va acceptar mesures per evitar la coincidència entre ambdues parts que es mantenen vigents, i des de llavors el conservatori afirma no haver rebut cap nova comunicació per part dels estudiants afectats.

"La institució manté actiu el seu compromís amb la tolerància zero cap a qualsevol tipus d'assetjament i amb la protecció de totes les persones que poden sentir-se afectades", conclou el comunicat.

D'altra banda, fonts de Mossos d'Esquadra expliquen a Europa Press que no consta cap denúncia ordinària.