El Conservatori del Liceu de Barcelona acomiada un professor acusat de tocaments

BARCELONA 7 nov. (EUROPA PRESS) -
El patronat de la Fundació Conservatori del Liceu de Barcelona ha acordat un "acomiadament disciplinari" del professor acusat de presumptes tocaments a una alumna el 2024, han informat a Europa Press fonts de la institució.
La institució ha pres aquesta decisió arran dels resultats de l'informe d'un comitè independent, ha publicat aquest divendres 'El Periódico'.
El Conservatori del Liceu ja havia apartat aquest professor en investigar de manera interna la presumpta agressió a una alumna després que ella registrés una queixa formal a l'entitat i s'iniciés un procés d'investigació per esclarir els fets.
El professor, que col·laborava amb el centre des de fa anys, va acceptar les mesures per evitar coincidir-hi.
Després d'elevar-se l'informe d'aquest comitè ètic al patronat del Conservatori del Liceu, el comitè ha decidit un "acomiadament disciplinari sense indemnització".