La Conselleria de Recerca finançarà projectes transformadors sobre violència de gènere

BARCELONA 16 des. (EUROPA PRESS) -
La Conselleria de Recerca i Universitats de la Generalitat ha obert una convocatòria d'ajuts destinats a projectes de millora de la qualitat docent en matèria de violència de gènere "amb capacitat transformadora", amb un pressupost de 130.000 euros, informa en un comunicat aquest dimarts.
La finalitat és "promoure la innovació en estratègies, metodologies i recursos didàctics en matèria de violència de gènere", amb metodologies docents actives, nous currículums en competències digitals i l'ús de pedagogies en línia per a l'activitat acadèmica, l'aprenentatge servei o l'acció tutorial.
L'import màxim que podrà rebre cada projecte seleccionat serà de 12.000 euros i el període d'execució és de 18 mesos, i es prioritzaran les propostes multidisciplinàries i de col·laboració entre diversos grups i entitats del sistema català de coneixement o àmbit internacional, a més dels que tinguin una "bona estratègia de difusió i transferència de resultats".
Les propostes "han de vetllar per la paritat de gènere en l'equip encarregat de desenvolupar i implementar el projecte" i s'han de seguir els principis de propietat intel·lectual i promoure pràctiques de ciència oberta, d'acord amb l'Estratègia catalana de ciència oberta.
S'haurà de proporcionar accés obert als resultats científics generats i impulsar accions de comunicació i difusió; i les universitats, centres de recerca i altres infraestructures interessades podran presentar propostes fins al 23 de gener.