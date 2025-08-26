La Conselleria de Drets Socials i Inclusió augmentarà la seva plantilla en 306 places

S'incorporaran a prestacions socials i discapacitat i dependència, entre d'altres
BARCELONA, 26 ago. (EUROPA PRESS) -
El Govern de la Generalitat ha aprovat aquest dimarts incrementar la plantilla de la Conselleria de Drets Socials i Inclusió en 306 places, destinades principalment als àmbits de prestacions socials, residències públiques, protecció a la infància i atenció a dependència i discapacitat.
En concret, entre 2025 i 2026, s'incorporaran 115 efectius a la Direcció general de Prestacions Socials, destinats a l'assumpció de la gestió de l'Ingrés Mínim Vital (IMV) per part de la Generalitat i la millora de la gestió de la Renda Garantida de Ciutadania, informa el Govern en un comunicat posterior al Consell Executiu d'aquest dimarts.
Les residències públiques de gent gran i persones amb discapacitat incorporaran 112 nous professionals --auxiliars de geriatria i sanitaris, infermers i tècnics d'atenció a la discapacitat-- amb l'objectiu de "millorar les ràtios d'atenció".
INFÀNCIA I DEPENDÈNCIA
La Direcció general de la Protecció a la Infància i l'Adolescència (Dgppia) i els àmbits d'atenció a la dependència i la discapacitat reforçaran els seus equips amb 66 efectius addicionals per "enfortir la coordinació i la gestió".
Aquestes incorporacions se sumen a les que Drets Socials i Inclusió ja finança a través del contracte programa amb ajuntaments i consells comarcals.
La resta de nous efectius es distribuiran entre la Direcció general de Serveis Socials i altres unitats transversals.
L'ampliació de plantilla respon a la voluntat de la Conselleria de construir un sistema social "fort i al servei de la ciutadania, capaç de donar resposta als nous reptes socials i a les necessitats de les persones més vulnerables".