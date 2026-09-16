La conselleria d'Interior convoca 300 places de Bombers de la Generalitat

Kike Rincón - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 16 set. (EUROPA PRESS) -
El Departament d'Interior i Seguretat Pública ha publicat en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) una nova convocatòria de concurs d'oposició de 300 places per a la categoria de bomber de primera escala tècnica, segons informa el Govern en un comunicat aquest dimecres.
La convocatòria s'emmarca en els objectius del Pla Bombers 2030 previstos pel Govern per arribar a una plantilla de 4.000 bombers en el cos de Bombers de la Generalitat, i reforçar així la capacitat de resposta davant l'augment i complexitat de les emergències.
Així mateix, amb l'objectiu de continuar avançant en la feminització del cos, la convocatòria manté la reserva del 40% de les places per a dones, i el termini de presentació de sol·licituds és de 10 dies a partir d'aquest dimecres.