La Conselleria d'Igualtat i Feminisme destaca els seus serveis "pioners" en el primer any de govern

BARCELONA 10 ago. (EUROPA PRESS) -
La Conselleria d'Igualtat i Feminisme de la Generalitat ha destacat les seves "polítiques i serveis pioners per reforçar la igualtat i els drets" a Catalunya durant el primer any del govern, informa aquest diumenge en un comunicat.
Ha destacat que la creació dels centres d'atenció 24 hores, amb suport integral a víctimes de violència masclista, s'ha materialitzat amb l'obertura de quatre centres a Tàrrega (Lleida), Vic (Barcelona), Tarragona i Blanes (Girona).
També ha subratllat, en "un moment de qüestionament i violació de drets humans", la creació del Consell Assessor de Drets Humans, que "reforça les estructures i posiciona Catalunya com a referent en la defensa dels drets humans a escala europea i mundial".
El departament que dirigeix Eva Menor ha engegat el punt lila mòbil, que ha suposat 2.320 atencions des de l'inici del seu desplegament a les Terres de l'Ebre i el Camp de Tarragona.
És una unitat itinerant de prevenció i sensibilització que acosta els serveis especialitzats a la ciutadania en espais d'oci i gran afluència.
Al març es van aprovar 50 mesures transversals per a la igualtat efectiva del Govern, "un full de ruta per avançar cap a una societat feminista entre tots els departaments" de la Generalitat.
I el Pacte Català contra les Violències Masclistes va fer al juliol l'última de les vuit reunions fixades pel seu grup de treball.