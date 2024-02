La Conselleria d'Igualtat convoca ajuts per a projectes de recerca sobre feminisme

BARCELONA, 12 febr. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria d'Igualtat i Feminismes de la Generalitat ha obert una convocatòria d'ajuts, amb un import total de 400.000 euros, per finançar projectes de recerca sobre igualtat de gènere i feminisme, ha anunciat aquest dilluns en un comunicat.

L'objectiu del departament dirigit per Tània Verge és generar dades i indicadors per millorar el disseny, la implementació i l'avaluació de lleis i polítiques públiques, per la qual cosa prioritzarà els estudis sobre pressió estètica, drets sexuals i reproductius i violències digitals.

Els projectes, que podran rebre un màxim de 50.000 euros, s'hauran de presentar abans del 13 de març, incloure Catalunya en l'estudi i desenvolupar-se en un màxim de 18 mesos.