La Conselleria de Cultura revisarà l'horari de les visites i espectacles pel canvi climàtic

Kike Rincón - Europa Press
BARCELONA 8 oct. (EUROPA PRESS) -
La consellera de Cultura de la Generalitat, Sònia Hernández, ha afirmat aquest dijous que el departament revisarà l'horari de visites als centres culturals i espectacles com a part d'"una bateria de reflexions" per adaptar-se a les noves realitats del canvi climàtic.
"La setmana passada vaig estar veient l'exposició de Kiefer a la Pedrera i em deien que a l'estiu, que se suposa que hi ha molts turistes a Barcelona, els horaris del migdia han perdut molts visitants precisament perquè la gent no es mou pel carrer i no va als llocs per la calor", ha dit en una entrevista a Ser Catalunya recollida per Europa Press.
Ha subratllat que la Conselleria també treballa en plans de salvaguarda i d'emergència en relació amb el patrimoni.