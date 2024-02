El conseller Elena veu "delicte d'odi" en les agressions al metro de Barcelona de divendres

BARCELONA, 11 febr. (EUROPA PRESS) -

El conseller d'Interior de la Generalitat, Joan Ignasi Elena, ha considerat aquest diumenge que existeix "delicte d'odi" en les agressions d'un home a diverses dones al metro de Barcelona aquest divendres.

"No sóc ni el jutge ni la persona que ho ha de determinar, però és molt evident que hi ha un biaix en la seva agressió", ha exposat en una entrevista de Catalunya Ràdio, recollida per Europa Press.

Elena ha defensat que el seu departament té l'obligació de "detenir persones que cometen aquest tipus d'atrocitats".

En ser preguntat si en aquest cas es podria actuar d'ofici, Elena ha explicat que "cal la denúncia", i ha assegurat que espera que augmentin les denúncies davant aquesta desena d'agressions, ja que als Mossos d'Esquadra els en consta només una.

"La denúncia no té cap exposició per a la persona que la fa. L'acompanyament està garantit i la seguretat de la persona també", ha afegit.